Санкт-Петербургская биржа начнет торговать акциями Siemens, Volkswagen и Hugo Boss

ТАСС, 24 февраля. Санкт-Петербургская биржа 1 марта 2021 года в 11:00 мск начнет торги акциями 26 новых эмитентов из ФРГ, в том числе Siemens, Volkswagen, Allianz, Deutsche Post, Continental, E.On, Deutsche Bank, Puma, Lufthansa, Hugo Boss и Borussia Dortmund. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Таким образом, общее количество ценных бумаг германских компаний, доступных на торгах Санкт-Петербургской биржи, достигнет 36, а общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов составит 1,544 тыс.

Среди новых акций представлены эмитенты из восьми секторов экономики, в которые входят 20 отраслей. Их суммарная рыночная капитализация составляет €791 млрд.

Организованные торги и расчеты по сделкам с ценными бумагами эмитентов из ФРГ осуществляются в евро на второй день (Т+2). Торговая сессия проводится с 10:00 мск до 18:45 мск в соответствии с европейским торговым календарем. Тикеры ценных бумаг имеют постфикс @DE. Минимальный лот - одна акция.

"В рамках нашей стратегии мы продолжаем развивать линейку инвестиционных инструментов, которая позволяет инвесторам диверсифицировать свои портфели с целью снижения рисков. Увеличение списка доступных на торгах немецких акций позволит расширить инвестиционные возможности для инвесторов, поскольку бумаги будут представлены крупнейшими компаниями Германии, 26 из 36 представленных входят в немецкий фондовый индекс DAX 30. Инвесторы получат возможность торговать практически всеми значимыми компаниями экономики ФРГ", - заявил генеральный директор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков.

Он добавил, что количество немецких акций в течение 2021 года планируется увеличить до 100.