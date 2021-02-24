Российские банки в январе сократили выдачи нецелевых потребкредитов на 18%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские банки в январе 2021 года выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов, что на 3% меньше, чем в том же месяце 2020 года, и на 18% меньше, чем в декабре 2020 года, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Число заемщиков, которым банки одобрили кредиты наличными, много лет подряд росло вплоть до введения карантина в апреле 2020 года. С тех пор количество выдач хотя и восстанавливалось, но было меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого года. В январе выдачи в количественном выражении все еще не достигли прошлогоднего уровня, но превысили показатель января 2019 года", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Артура Александровича.

Среди 30 регионов, лидирующих по количествам выдач, рост по отношению к январю прошлого года отмечен в Белгородской области (на 12%), Воронежской области (на 5%), Иркутской области (на 4%), Алтайском крае (на 3%), в Кемеровской и Ленинградской областях (рост по 2%), Пермском крае (1%) и Санкт-Петербурге (1%). В остальных регионах выдачи сократились. В Москве выдачи снизились на 6%.