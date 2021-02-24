В Москве уровень безработицы снизился на 29% с 1 января

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве снизился на 29% с 1 января по 19 февраля. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За период с 1 января по 19 февраля 2021 года количество официально зарегистрированных безработных граждан в Москве снизилось на 29%. С 1 октября 2020 года этот показатель упал более чем на два процентных пункта и впервые с апреля прошлого года составил меньше одного процента - 0,94%", - сказал Ефимов.

По его словам, резкое снижение уровня безработицы обусловлено восстановлением экономики города. Так, среднесуточный оборот торговли и услуг в Москве на неделе 15-21 февраля был на 24% выше, чем на аналогичной неделе предыдущего года - 39 млрд рублей. После снятия ряда ограничений московские компании планомерно наращивают обороты и для продуктивной работы снова пополняют штат сотрудников.

Растут также обороты компаний из наиболее пострадавших отраслей - они уже сопоставимы с прошлогодними. Так, за неделю 15-21 февраля их среднесуточный оборот составил 9,7 млрд рублей, а отклонение от показателей аналогичной недели прошлого года не превысило 4,0%.

"Динамично наращивают темпы отрасли, с которых недавно были сняты или ослаблены ограничения. Так, среднесуточный оборот гостиниц и турагентств увеличился за неделю 15-21 февраля на 21,2%, а организаций культуры, спорта и развлечений - на 4,8%", - добавил Ефимов.