ФАС предписала L'Occitane прекратить распространение рекламы алкоголя

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала российскому подразделению французского производителя косметики и парфюмерии L'Occitane ("Л'Окситан Рус") прекратить распространение рекламы алкогольной продукции, говорится в сообщении ведомства.

"Компания нарушила законодательство, рекламируя алкоголь вне стационарных торговых объектов", - отмечается в сообщении.

Ранее в ФАС обратился гражданин с жалобой на электронное письмо с сообщением о продукции ООО "Л'Окситан Рус". Помимо рекламы косметики, в письме также предлагалось приобрести вино в магазине SimpleWine со скидкой.

В ФАС заявили, что, согласно закону о рекламе, к рекламе продавца алкогольной продукции применяются те же требования и ограничения, что и к рекламе алкогольной продукции. Следовательно, реклама магазина, реализующего алкогольную продукцию, не должна размещаться вне стационарных торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкоголя.

Таким образом, подобная реклама в электронном письме нарушила требования законодательства о рекламе. "Комиссия ФАС России выдала ООО "Л'Окситан Рус" предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы", - заключили в ведомстве.