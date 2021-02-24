Рост промпроизводства в Северной Осетии в январе 2021 года составил 50%

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 февраля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Северной Осетии в январе 2021 года увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и транспорта региона.

"Индекс промышленного производства в январе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 150,3%. В том числе по добыче полезных ископаемых индекс составил 126,1 %, в энергетике - 130,4%. Кроме того, за этот период втрое вырос индекс водоснабжения и водоотведения", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, увеличение производства в обработке осуществлен за счет роста производства одежды на 26,9%, электрического оборудования - на 70,2%, химических веществ и химических продуктов - в 4,7 раза. Увеличилось в регионе и производство готовых металлических изделий - более чем втрое. "Такой рост стал возможен благодаря производству металлоконструкций", - пояснил собеседник агентства.

При этом в региональном министерстве пояснили, что за этот период на 78,6% снизилась полиграфическая деятельность и на 13,9% - пищевая промышленность.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Северной Осетии по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом увеличился почти на четверть. Как отмечалось, рост производства в обработке был осуществлен за счет увеличения производства пищевых продуктов, производства одежды, химических веществ и химических продуктов, а также производства мебели.