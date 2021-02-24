МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский инфраструктурный холдинг группа "ВИС" планирует провести IPO к 2025 году, следует из презентации компании, представленной гендиректором "ВИС Финанс" (входит в группу "ВИС") Людмилой Паршаковой в ходе онлайн-конференции в рамках школы инвестора ВТБ.

"Наши будущие планы - выход в горизонте до 2025 года на IPO, - отметила она. - Мы понимаем, что наша финансовая репутация, четкое соблюдение обязательств по всем кредитным соглашениям и в первую очередь качественное обслуживание публичного долга - это залог успеха нашего IPO и развития бизнеса", - отметила она.

В октябре 2020 года холдинг впервые выпустил биржевые облигации на 2,5 млрд рублей. Объем зарегистрированной Московской биржей программы составляет 30 млрд рублей. В марте этого года запланирован второй выпуск ценных бумаг на 2 млрд рублей.

Среди самых крупных проектов холдинга - строительство моста через реку Лену в Якутии совместно с госкорпорацией "Ростех" (консорциум "Национальная инфраструктурная компания"), которое должно завершиться в 2025 году. Группа также строит автомобильный обход Хабаровска и мост через Калининградский залив.

"Наш портфель сформирован из 11 проектов в общей сумме поступлений 542 млрд рублей. Это дает нам устойчивый денежный поток, гарантированный государством до 2047 года. Это загружает наши строительные мощности вплоть до 2025 года", - отметила Паршакова.

В презентации также отмечается, что выручка группы "ВИС" в 2020 году выросла на 5%, до 21 млрд рублей.