Власти Казани планируют провести реновацию промплощадок в рамках КРТ

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Жилой район площадью 247 га планируется построить в Казани рядом с речным портом в рамках закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Кроме того, планируется провести среднеэтажную застройку территории рядом с железнодорожным вокзалом, которую освободит РЖД, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на сессии городской думы.

"В новых градостроительных документах определены принципы комплексного развития территорий, которая предполагает строительство всей необходимой социальной инфраструктуры. Первыми станут районы улиц Портовая, Родины, территория за железнодорожным вокзалом, которую планируется превратить в новые центры притяжения путем реновации стагнирующих промышленных площадок. Район улицы Портовая - здесь будет новый город площадью 247 га на месте промзоны и грузового порта. Планируется превратить закрытую для людей территорию в жемчужину города, которая станет магнитом для инвесторов, туристов, бизнеса и для всех казанцев, с широкой набережной, озеленением, историческими артефактами и новыми общественными пространствами", - сказал он.

По словам Метшина, после выноса технического парка РЖД на территории рядом с железнодорожным вокзалом предлагается реализовать многофункциональную застройку средней этажности. Планируется, что каждое звено проекта реновации будет выбрано на конкурсной основе. В районе автовокзала планируется создать транспортно-пересадочный узел, а также провести масштабное благоустройство набережной Волги.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.