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Алексей Мордашов стал самым богатым предпринимателем России

По данным на 20:51 мск состояние совладельца "Северстали" и его семьи оценивается в $29,2 млрд
Алексей Мордашов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Алексей Мордашов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов возглавил список богатейших предпринимателей России. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time, которые обновляются в режиме реального времени.

Так, по данным на 20:51 мск состояние Мордашова и его семьи оценивается в $29,2 млрд.

Таким образом, предприниматель обогнал совладельца "Норникеля" Владимира Потанина, который ранее занимал первую строчку в рейтинге. По состоянию на 20:51 мск капитал Потанина снижался на 3,82%, до $28,8 млрд. Состояние миллиардера уменьшается вслед за падением акций "Норникеля". Котировки компании снижаются на новостях о частичной приостановке деятельности рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. Так, по данным на 20:57 мск ценные бумаги упали на 5,8% - до 26 642 рублей за шт. При этом в пике падения акции компании теряли 7,1% и в моменте достигали 24,3 тыс. рублей за штуку.

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