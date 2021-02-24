Четыре предприятия Кабардино-Балкарии получат инфраструктурную поддержку на 884 млн рублей

НАЛЬЧИК, 24 февраля. /ТАСС/. Четыре промышленных предприятия Кабардино-Балкарии (КБР) получат более 880 млн рублей в качестве инфраструктурной поддержки в рамках реализации государственной региональной программы развития промышленности и торговли. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на материалы рабочей встречи главы КБР Казбека Кокова с министром промышленности, энергетики и торговли региона Шамилем Ахубековым.

"Минпромторг КБР в числе 52 регионов принял участие в конкурсе на предоставление межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. На днях были одобрены заявки от 25 регионов, в том числе Кабардино-Балкарии. Это позволит осуществлять совместное финансирование проектов под 1-5% годовых - 70% федеральных средств и 30% региональных", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, определены четыре предприятия, готовых на таких условиях реализовать в 2021-2023 годах проекты с общим объемом инвестиций в размере 884 млн рублей. Инициаторами инвестиционных проектов выступили Урванский завод железобетонных изделий, кабельный завод "Кавказкабель-ТМ", завод по производству медицинского оборудования "Севкаврентген-Д" и производственное предприятие "Садсервис".

Ранее глава республики поручил правительству представить перечень наиболее значимых для экономики республики инвестиционных проектов, которые получат инфраструктурную поддержку.