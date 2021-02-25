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Foxconn объединится с Fisker для создания электромобиля

Производство будущего автомобиля планируют начать в четвертом квартале 2023 года

ТАСС, 25 февраля. Основной подрядчик американской корпорации Apple - тайваньская компания Foxconn - совместно с американским производителем электромобилей Fisker Inc. разработает автомобиль с электрическим двигателем.

"Партнерство Fisker и Foxconn собрало вместе двух мировых лидеров в области инноваций, которые объединят усилия, чтобы раскрыть потенциал индустрии электромобилей", - говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте Foxconn.

Базирующаяся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Fisker займется проектированием электромобиля и выводом продукта на рынок, Foxconn, как отмечается, будет выполнять задачи по поставке деталей, сборке и логистике.

Производство будущего автомобиля планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Совместный продукт компаний будет ориентирован на глобальный рынок, в том числе на страны Северной Америки и Европы, а также Китай и Индию. Компании намерены производить более 250 тыс. машин в год.

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