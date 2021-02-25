В Думе предложили отменить экологический сбор для производителей биоразлагаемой упаковки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Максим Зайцев предложил руководству Министерства промышленности и торговли и Министерства природных ресурсов и экологии оказать поддержку российским производителям биоразлагаемой упаковки, в том числе отменить для них экологический сбор. Письма, направленные главам министерств Денису Мантурову и Александру Козлову, есть в распоряжении ТАСС.

Зайцев, занимающий пост зампредседателя думского комитета по образованию и науке, указывает на то, что, несмотря на внедрение в РФ программ раздельного сбора мусора, механизмов его сортировки и переработки, "производство биоразлагаемой упаковки до сих пор не нашло широкой поддержки и приоритетного внимания", тогда как это не только существенно снизило бы нагрузку на окружающую среду, но и позволило бы использовать такую упаковку повторно.

"Вместе с тем, представляется, что освобождение производителей экологически чистых видов упаковок от необходимости уплаты экологического сбора не только способствовало бы более ответственной сортировке мусора, но благотворно сказалось бы на окружающей среде, позволило бы снизить цены для конечного потребителя, а также вывести сферу производства биоразлагаемых упаковок на масштабный технологический уровень", - отмечает депутат.

В связи с этим он просит министров "рассмотреть предложение об отмене экологического сбора для российских производителей экологически чистой биоразлагаемой упаковки". В письме на имя Мантурова депутат также просит оказать поддержку таким производителям.