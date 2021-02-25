Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,39 руб.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,21%, до 73,3875 руб., курс евро - на 0,14%, до 89,32 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:13 мск курс доллара находился на уровне 73,4825 руб. (-0,08%), евро рос до 89,4525 руб. (+0,01%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,79% и достигал 3412,16 пункта, а индекс РТС - на 1,1%, до 1461,85 пункта.

К 10:42 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3422,19 пункта (+1,08%), индекс РТС - на уровне 1466,14 пункта (+1,04%).

В "зеленой" зоне торгуются бумаги большинства компаний. Так, в частности, бумаги "Русала" растут на 3,83%, ТГК-1 - на 1,4%, "Лукойла" - на 1,34%, "Татнфети" - на 1,4%.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,82% - до $67,59 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,7% и торгуется на уровне $63,65 за баррель.