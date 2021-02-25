В ЦБ заявили, что на 1 млн банкнот в 2020 году пришлось семь подделок

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Фальшивомонетничество в России в минувшем году осталось на стабильно низком уровне - на 1 млн банкнот пришлось 7 подделок. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким - 7 подделок на 1 млн банкнот в обращении. Этот показатель сохранился на уровне 2018 и 2019 годов", - отметили в ЦБ.

Всего за 2020 год в банковской системе было обнаружено около 48,3 тыс. поддельных денежных знаков Банка России и 1,7 тыс. фальшивых банкнот иностранных государств.

Больше всего, 33 707 штук, было выявлено поддельных пятитысячных банкнот, еще 7 480 поддельных банкнот было номиналом в 1 000 рублей и 1 450 поддельных банкнот номиналом в 2 000 рублей. Меньше всего было выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей. Вместе с тем было обнаружено 5 014 поддельных монет номиналом 10 рублей и 52 поддельных монеты номиналом 5 рублей.

Также в прошлом году было обнаружено 1 730 поддельных банкнот иностранных государств. Среди них большинство составили доллары США - 1 573 штук, евро же было всего 118 подделок. Кроме того, были поддельные китайские юани (37 штук), один фунт стерлингов и одна японская иена.