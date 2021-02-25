Депутат Горелкин назвал иностранные IT-компании "цифровыми колонизаторами"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Иностранные IT-компании уходят в РФ от налогов и демонстративно не соблюдают российское законодательство, что дает им преимущество в сравнении с отечественной интернет-индустрией. Такое мнение в четверг высказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в ходе круглого стола "Диалог с цифровым гигантом": зачем открывать в России представительства иностранных IT-компаний", проходящем в Общественной палате РФ.

"Доподлинно мы не знаем оборотов иностранных компаний на российском рынке. При этом они не просто уходят от налогов - они демонстративно не соблюдают российское законодательство по всему периметру: не локализуют персональные данные наших граждан, вводят элементы цензуры, пытаются влиять на политическую жизнь. Это такие - в моем понимании - новые цифровые колонизаторы", - сказал Горелкин.

В сравнении с ними, продолжил депутат, российские компании имеют гораздо большую налоговую и правовую нагрузку. "Такое положение, на мой взгляд, взгляд многих экспертов, угнетает развитие отечественной IT-индустрии", - считает парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о разработке законопроекта, регулирующего открытие иностранными IT-компаниями полноценных представительств в России. Горелкин также отмечал, что депутаты обсуждают вопрос о законодательном регулировании рекомендательных алгоритмов социальных сетей, база для соответствующего законопроекта уже подготовлена.