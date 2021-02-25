Большинство регионов России смогли увеличить объем инвестиций в первом полугодии 2020 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Большинству регионов России удалось сохранить положительную динамику инвестиций в первом полугодии 2020 года, даже в условиях начальной фазы кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в аналитическом отчете Национального рейтингового агентства (НРА), который имеется в распоряжении ТАСС.

"В первом полугодии 2020 года регионов с растущими инвестициями оказалось 44. Сохранение положительной инвестиционной динамики в первой половине 2020 года связано в том числе с продолжением и завершением проектов, начатых до начала пандемии", - говорится в документе.

В рейтинге регионов по версии НРА учитываются семь факторов: региональная инфраструктура, производственный потенциал, внутренний рынок, институциональная среда, финансовая устойчивость, трудовые ресурсы и географическое положение с учетом ресурсной базы. Шкала инвестиционной привлекательности - от IC1 (высший рейтинг) до IC9 (низший).

Несмотря на рост инвестиций, в среднем регионы не смогли улучшить свои позиции по шкале инвестиционной привлекательности. Так, 56 регионов сохранили свой уровень по сравнению с результатами прошлого года, отмечает НРА, 19 регионов улучшили позиции в рейтинговой шкале, и 10 - ухудшили.

В категорию высокой, согласно аналитике, инвестиционной привлекательности вошли 24 региона, среди лидеров - Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Тюменская и Московская области. Остальные регионы вошли в категорию средней и умеренной инвестиционной привлекательности.

У лидеров - больший объем инвестиций

Аналитики отмечают значительную дифференциацию по уровню привлеченных инвестиций среди регионов. Так, на долю регионов с высокой инвестпривлекательностью приходится более 93% от общего количества прямых иностранных инвестиций. В то же время 21 регион с самой низкой привлекательностью концентрирует лишь 0,1% иностранных инвестиций. "Республики Северного Кавказа, Тува, Калмыкия, Курганская область - проблемы повышения инвестиционной привлекательности этих регионов носят хронический характер, и очевидных решений для них пока не находится", - рассказал ТАСС управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков.

В случае с российскими инвестициями ситуация несколько иная. "На долю 24 регионов с высокой инвестиционной привлекательностью приходится более 59%, на долю 40 регионов со средней привлекательностью - более 34%, а на 21 регион с умеренной инвестиционной привлекательностью - всего лишь около 6%", - отмечают исследователи.

Эксперты НРА отмечают Тульскую и Курскую области, а также Камчатский край. Эти регионы обеспечили благоприятный деловой климат и развитие инфраструктуры для инвесторов, что позволило им попасть в группу с высокой инвестиционной привлекательностью.

Еще нескольким регионам удалось стать ближе к регионам-лидерам по инвестиционной привлекательности. Речь идет, например, о Якутии, Амурской и Оренбургской областях. "Рост позиций этих регионов связан с развитием инфраструктуры, модернизацией промышленности и созданием институтов привлечения и поддержки инвестиций. Работают и цифровые инструменты: в Оренбургской области, например, за последний год появился один из лучших онлайн-порталов для инвесторов. В условиях пандемии такое решение может стать едва ли не единственным способом коммуникации с потенциальными инвесторами", - отмечает Четвериков.

Помимо этого, Псковская, Орловская и Омская области, а также Алтайский край и Мордовия смогли покинуть группу регионов-аутсайдеров прошлого года, сократив отставание от регионов-лидеров. "Для регионов-аутсайдеров "коронакризис" тоже создает определенные возможности: например, многие из них вполне могут стать привлекательными дестинациями для внутреннего туризма", - считают эксперты.