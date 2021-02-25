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Белгазпромбанк получил от Газпромбанка долгосрочную кредитную линию на €60 млн

Средства будут направлены на финансовую поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Белоруссии

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. ОАО "Белгазпромбанк" получил от АО "Газпромбанк" долгосрочную кредитную линию на €60 млн. Об этом сообщили в четверг в ОАО "Белгазпромбанк".

"ОАО "Белгазпромбанк" и Банк ГПБ (АО) подписали соглашение об открытии в пользу ОАО "Белгазпромбанк" долгосрочной кредитной линии на €60 млн. Средства будут направлены на финансовую поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что новая кредитная линия, полученная от одного из основных акционеров банка, "расширяет возможности ОАО "Белгазпромбанк" по финансированию малого и среднего бизнеса и позволит оказывать ему кредитную поддержку на привлекательных условиях".

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