Российские МФО в январе выдали на 23,1% больше займов "до зарплаты"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские микрофинансовые организации (МФО) в январе 2021 года выдали 1,88 млн займов "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей), что на 23,1% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с декабрем 2020 года количество выдач снизилось на 4%.

"Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70%", - приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

Наибольшее количество займов в январе было выдано в Москве (97,9 тыс.), Московской области (87 тыс.), Краснодарском крае (73,8 тыс.) Наибольший рост числа выданных займов в январе среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продемонстрировали Ставропольский край (+60,1%), Московская область (+49,9%) и Ханты-Мансийский автономный округ (+42,8%).