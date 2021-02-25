Курские власти перенесли сроки строительства здания аэропорта

КУРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области перенесли сроки строительства нового здания аэропорта, ранее его планировали ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщил в четверг в ходе отчета о работе администрации региона в 2020 году губернатор области Роман Старовойт.

"Для дальнейшего развития авиаузла нужно строить здание нового аэровокзала, однако из-за кризиса, вызванного пандемией, проект будет реализован позже, рассмотрение этого вопроса несколько затянулось. Одновременно мы приняли решение в 2021 году приступить к реконструкции здания действующего аэровокзала", - сказал Старовойт.

В сентябре 2019 года в Курске заложили первый камень в строительство нового здания аэровокзала на базе действующего аэропорта. Предполагалось, что строительство нового терминала станет первым этапом комплексной схемы развития авиационного узла Курска. Инвестиции в первый этап реконструкции аэропорта планировались на уровне 350 млн рублей, второй частью реконструкции с ожидаемым объемом вложений до 500 млн рублей должно было стать возведение терминала международных авиалиний.

Международный аэропорт Курска - авиатранспортный узел совместного базирования средств гражданской и военной авиации. Пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 120 человек в час. По данным авиаперевозчика, в 2020 году пассажиропоток аэропорта Курска увеличился на 33% - перевозками воспользовалось более 55 тыс. человек.