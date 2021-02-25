Филиалы Международного коммерческого арбитража заработали в 19 регионах России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Филиалы Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) заработали в 19 российских регионах. Об этом сообщил в четверг глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Работая над вашим поручением, мы начали развивать сеть региональных филиалов и представительств. <…> Сейчас мы уже организовали в 19 регионах РФ наши филиалы [МКАС], один филиал Морской арбитражной комиссии в Санкт-Петербурге, и дальше у нас эта работа идет в плановом режиме. У нас уже больше 250 дел, которые рассмотрены по внутреннему третейскому разбирательству из регионов региональными уже нашими филиалами. То есть они уже заработали - я не считаю, что еще на полную мощность, есть еще куда добавлять, - и мы сеть предполагаем развивать", - сказал он.

По словам Катырина, в системе палаты находятся старейшие в стране третейские суды: Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия.

Он рассказал, что Международный коммерческий арбитражный суд в год рассматривает дел больше, чем стокгольмский и лондонский суды. "Треть судей в МКАС - это зарубежные партнеры, в том числе из лондонского, стокгольмского судов. И наши коллеги представлены и в лондонском, и в стокгольмском судах. <…> К нам в наш МКАС приходят нерезиденты, из других стран, и разбираются в нашем суде. Это говорит об авторитете суда, который в этом плане достаточно эффективно работает", - отметил глава ТПП.

Работа с бизнесом во время пандемии

Катырин также сообщил президенту о работе палаты во время пандемии коронавируса. "Мы не только организовали горячие линии, но и все палаты у нас заработали на интересы предпринимателей: через нас прошло 120 тыс. предпринимателей, которых мы консультировали по всем вопросам, по которым могли рассказать. У нас было 80 тыс. обращений за документами об обстоятельствах непреодолимой силы, о форс-мажоре", - сказал он.

Глава ТПП отметил, что по внутрироссийским договорам было выдано 6 тыс. сертификатов о форс-мажоре, по внешнеторговым - 500 сертификатов. "Чтобы было понятно: в "мирное" время, нековидное время, мы где-то порядка 100 обращений рассматриваем и порядка 10-20 таких сертификатов выдаем", - пояснил Катырин.

Также он рассказал о проекте "Бизнес-барометр" - это анонимный опрос предпринимателей. По нему было организовано четыре этапа. Палата получала обратную связь от предпринимателей по мерам господдержки, тут же эту связь переправляла в министерства, ведомства, Госдуму и получала соответствующую реакцию.

"То есть вы помогли не только предпринимателям лучше понять и давали им возможность воспользоваться эффективно мерами поддержки, но и помогали правительству получить обратную реакцию от предпринимательского сообщества", - резюмировал Путин. "Совершенно верно, это была наша задача", - ответил Катырин.