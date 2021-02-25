ЦБ установил факты манипулирования физлицами акциями "Газпрома", Сбербанка и Мосбиржи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России установил факты манипулирования физлицами акциями "Газпрома", Сбербанка и Московской биржи на организованных торгах с марта 2016 года по август 2018 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Также сделки совершались с бумагами "Башнефти", ГМК "Норильский никель", "Лукойла", банка ВТБ, "Магнита", "Роснефти", "Мосэнерго" и ТГК-14.

"В ходе проверки установлено, что рядом физических лиц совершались операции с акциями из числа вышеперечисленных по предварительному соглашению с компанией Maraion Investments Limited (зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр), относящиеся к манипулированию рынком", - сообщил регулятор.

Отмечается, что данные операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, но позволили физлицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленными акциями.

"Таким образом, физическими лицами и Maraion Investments Limited нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", - добавили в ЦБ.

Банк России направил физическим лицам и Maraion Investments Limited предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Также материалы проверки были направлены в правоохранительные органы.