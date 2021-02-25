"ООО "ВестМедГрупп" вложит около 800 млн рублей в расширение производства медоборудования

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Компания "ВестМедГрупп", являющаяся резидентном особой экономической зоны "Дубна" в Подмосковье, вложит более 800 млн рублей в расширение своего производства медицинского оборудования в Подмосковье. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"ООО "ВестМедГрупп" в рамках реализации проекта в ОЭЗ уже создало более 80 рабочих мест, а осуществленные инвестиции в проект составляют более 485 млн рублей. В рамках дополнительного соглашения они увеличены до 809 млн рублей. Бизнес-планом компании предусмотрено и расширение площади предполагаемых к строительству объектов с 5 тыс. кв. м до 10 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки области Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что компания является резидентом подмосковной особой экономической зоны "Дубна". Предприятие является одним из лидеров российского рынка в сегменте инноваций и разработок, а также в области высокотехнологичного производства медицинского оборудования. Также занимается разработкой комплексных систем медицинского газоснабжения и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациентов.

Как пояснили в пресс-службе, в рамках дополнительного соглашения будет создано около 120 рабочих мест.