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Власти Хайкоу создали международную научно-образовательную зону в новом районе Цзяндун

По сведениям издания "Хайнань жибао", там разместятся филиалы учебных заведений, входящие в сотню наиболее престижных колледжей мира

ХАЙКОУ /Китай/, 25 февраля. /ТАСС/. Власти административного центра провинции Хайнань создали на территории нового района Цзяндун (восточная часть города Хайкоу) международную зону по развитию науки и общественного образования. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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По сведениям издания, площадь объекта составляет порядка 22,1 кв. км. На его территории будут жить, работать и учиться около 150 тыс. человек. Согласно плану правительства, там разместятся филиалы учебных заведений, входящие в сотню наиболее престижных колледжей мира.

Программа развития научно-образовательной зоны в Хайкоу также нацелена на организацию качественного обучения в детских садах и младших классах. Местная администрация уже направила приглашения ряду китайских и зарубежных школ. Ожидается, что в Цзяндуне также обоснуются представительства иностранных политехнических, медицинских и аграрных вузов, которые получат право обучать студентов по собственной методике.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер, где будут расположены кампусы ведущих университетов и передовые лаборатории.

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