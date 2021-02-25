Роскосмос обсудил с ЕАЭС перспективы интеграции данных дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в ходе рабочей встречи обсудили перспективы межгосударственной программы по созданию продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в четверг.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы перехода к новому этапу интеграции и сотрудничества в области космической деятельности в рамках Евразийского экономического союза в контексте Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - отмечается в сообщении.

В частности, стороны обсудили вопросы реализации межгосударственной программы "Интегрированная система государств - членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли", включая вопросы создания интегрированной информационно-поисковой системы и банка метаданных.

Также Рогозин и Мясникович коснулись вопросов развития коммерциализации путем создания Евразийского оператора космических и геоинформационных услуг для работы на рынках третьих стран, а также возможности расширения функционала совместной группировки за счет создания аппаратов радиолокационного наблюдения.