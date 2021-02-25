ЕАЭС планирует налаживать сотрудничество с Центральной Америкой

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны намерены интенсифицировать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщает ЕЭК.

"Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев и генеральный секретарь Секретариата по экономической интеграции в Центральной Америке (СИЕКА) Мельвин Энрике Редондо подписали меморандум о взаимопонимании между организациями. Церемония подписания состоялась 25 февраля в формате видеоконференции. Стороны намерены сотрудничать по таким направлениям, как взаимная торговля, техническое регулирование и стандартизация, промышленность и агропромышленный комплекс, макроэкономика и другим. Организации будут обмениваться опытом, разрабатывать рекомендации по развитию экономического сотрудничества, проводить совместные мероприятия, в том числе с участием деловых кругов", - говорится в сообщении комиссии.

В ЕЭК отмечают, что для реализации меморандума в ближайшее время планируется сформировать совместную рабочую группу по сотрудничеству.

Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке является техническим и административным органом подсистемы экономической интеграции в Центральной Америке. Подсистема была сформирована в октябре 1993 года. Ее участницами являются Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Эль-Сальвадор.