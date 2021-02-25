{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕАЭС планирует налаживать сотрудничество с Центральной Америкой

Евразийская экономическая комиссия и Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке подписали меморандум о взаимопонимании между организациями

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны намерены интенсифицировать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщает ЕЭК.

"Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев и генеральный секретарь Секретариата по экономической интеграции в Центральной Америке (СИЕКА) Мельвин Энрике Редондо подписали меморандум о взаимопонимании между организациями. Церемония подписания состоялась 25 февраля в формате видеоконференции. Стороны намерены сотрудничать по таким направлениям, как взаимная торговля, техническое регулирование и стандартизация, промышленность и агропромышленный комплекс, макроэкономика и другим. Организации будут обмениваться опытом, разрабатывать рекомендации по развитию экономического сотрудничества, проводить совместные мероприятия, в том числе с участием деловых кругов", - говорится в сообщении комиссии.

В ЕЭК отмечают, что для реализации меморандума в ближайшее время планируется сформировать совместную рабочую группу по сотрудничеству.

Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке является техническим и административным органом подсистемы экономической интеграции в Центральной Америке. Подсистема была сформирована в октябре 1993 года. Ее участницами являются Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Эль-Сальвадор.

Теги
Россия
Победители грантовых программ по IT в 2020 году получат 4,5 млрд рублей поддержки
Победителями грантовых программ стали 278 проектов
Читать полностью