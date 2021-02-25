Эстонская оппозиция предложила начать переговоры по поставкам вакцин в обход ЕС

ТАЛЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Эстония может начать переговоры с поставщиками вакцин от коронавируса в обход Евросоюза. Такое мнение высказал в четверг председатель оппозиционной Консервативной народной партии (КНП), бывший министр финансов Мартин Хельме.

"Наши объемы [получаемых вакцин] в масштабе Европы смехотворно малы, - сказал он порталу ERR. - И даже если эта цена будет немного выше, то цена, которую мы платим за социальную изоляцию и госпитализацию людей, намного больше. Разговоры о европейской солидарности давно провалились, и нужно действовать самим".

Хельме добавил, что проблемы с поставками вакцин в страны ЕС, включая Эстонию, связаны с действиями Еврокомиссии.

"Я был критически настроен, начиная с тех пор, как мы стали закупать [весной 2020 года] средства индивидуальной защиты в рамках совместных закупок, - сказал Мартин Хельме. - На сегодняшний день, год спустя, эти совместные закупки никуда не продвинулись. Я сразу сказал, что дела с этими препаратами не будут идти намного лучше. Но тогда так решили, и теперь мы имеем эти перебои".

Ранее в четверг министр здоровья и труда Танель Кийк заявил, что Эстония на этой неделе не получит ни одной из 25 780 доз вакцины AstraZeneca, как это было запланировано ранее. Следующая поставка в размере 19 200 доз запланирована на следующую неделю.

Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря прошлого года, к настоящему моменту две дозы вакцины получили 28 351 человек. Общее число инфицированных в стране достигло 61 627, умерли 567 пациентов. Правительство Эстонии ввело с 28 декабря прошлого года по 17 января масштабные ограничения из-за распространения коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в Таллине, позднее их продлили до 31 января. С 1 февраля кабмин объявил о введении новых ограничений по всей стране, которые будут существенно ужесточены с 1 марта.