В Facebook появится "Центр прозрачности"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. "Центр прозрачности" Facebook, который поможет пользователям получить информацию о работе одноименного сервиса, начнет работу в ближайшие месяцы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

"Это будет место, где люди смогут получить информацию о наших стандартах и о мерах, которые принимаются для их воплощения", - отмечается в документе. В Facebook при этом не пояснили, как именно будет выглядеть работа нового центра и с какими вопросами смогут обратиться к компании пользователи.

Решение открыть "Центр прозрачности" перечислено среди мер, которые соцсеть намерена предпринять в соответствии с рекомендациями собственного надзорного органа, призванного усилить контроль над модерацией контента и взаимодействием с пользователями. Одной из главных претензий в этих рекомендациях, опубликованных в январе, были непонятные механизмы работы соцсети в вопросах удаления тех или иных сообщений, фотографий или видеозаписей, а иногда и аккаунтов.

Среди других шагов, которые предпримет соцсеть - сведение воедино правил по борьбе с дезинформацией, на основе которых происходит удаление, и усовершенствование автоматических средств, осуществляющих модерацию контента. В Facebook отказались выполнять полностью лишь одну рекомендацию - о смягчении мер по борьбе с дезинформацией, касающейся пандемии коронавируса. Компания также обещала не удалять фотографии обнаженного тела из другой своей социальной сети - Instagram, - если они иллюстрируют какие-либо вопросы, связанные со здоровьем.

Надзорный совет, в который входят 20 человек, был создан в 2020 году руководством Facebook. Он занимается решением спорных вопросов, касающихся контента, размещаемого в социальной сети. В конце января он впервые опубликовал перечень рекомендаций, а также ряд решений, касающихся удаления тех или иных записей. На рассмотрении совета находится в том числе вопрос о восстановлении доступа экс-президента США Дональда Трампа к его учетной записи в Facebook.