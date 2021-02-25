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Peugeot обновила логотип

Это уже одиннадцатый вариант логотипа компании

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Французская марка автомобилей Peugeot получит новый логотип, который будет серьезно отличаться от привычного многим современного варианта со стоящим на задних лапах львом. Презентация нового логотипа состоялась в четверг.

Будущие автомобили марки будет украшать треугольный щит с головой льва и надписью Peugeot. Это уже одиннадцатый вариант логотипа компании, которая ведет свою историю с XIX века. Последний раз похожий образ компания использовала в начале 1960-х годов. Как уточнили в пресс-службе компании, первой моделью с новой символикой станет хетчбек 308 нового поколения, выпуск которого запланирован на 2021 год.

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"Представленный в 2010 году логотип должен был измениться, чтобы символизировать продвижение бренда на более высокий уровень", - сообщает пресс-служба, отмечая, что он призван стать новым символом марки на долгое время.

Кроме того, компания объявила, что не планирует ограничиваться автомобильным рынком и намерена запустить свою линейку одежды и модных аксессуаров, а также электроники и предметов искусства/

 

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