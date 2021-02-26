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Фондовые торги в США завершились заметным снижением индексов

Промышленный индекс Dow Jones сократился на 1,75%, индекс S&P 500 потерял 2,45%

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи продемонстрировали снижение от 1,7 до 3,1% по итогам торговой сессии в четверг.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 559,85 пункта (1,75%) и остановился на отметке 31 402,01. Индекс S&P 500 потерял 96,10 пункта (2,45%) и оказался на отметке 3 829,33. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 414,43 пункта (3,12%), до 12 887,76.

Эксперты полагают, что подобная отрицательная динамика является коррекцией рынка после инфляции котировок многих компаний на протяжении всего месяца. "Рынок раздут, много ожиданий роста [экономики], и это дает некоторое оправдание для тех инвесторов, которые играли на повышение, немного притормозить", - приводит агентство Reuters слова Макса Гокмана, ответственного за инвестирование в компании Pacific Life Fund Advisors.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:15 по времени Восточного побережья США (00:15 мск пятницы) цена поставок энергоносителя в марте снизилась на $0,10 (0,16%), до $63,35.

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