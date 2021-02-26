Байден призвал губернаторов поддержать его экономический план в размере $1,9 трлн

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что миллионы американцев пострадают, если срочно не принять его программу стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн. В связи с этим он в четверг во время видеоконференции с губернаторами американских штатов призвал их поддержать этот план.

"Мы должны быть сегодня более целеустремленными. Величайшие риски, как об этом говорят экономисты с Уолл-стрит и из-за рубежа, состоят в том, что если мы не одобрим достаточно [средств] или одобрим слишком мало, <...> то в каждом из ваших штатов и территорий, красных и синих (поддерживающих республиканцев и демократов - прим. ТАСС), миллионы американцев пострадают", - сказал глава Белого дома.

По словам Байдена, из-за экономических последствий пандемии владельцам бизнеса в США пришлось закрыть 400 тыс. предприятий. "Согласно анализу [международного рейтингового агентства] Moody's, это [план по стимулированию] поможет экономике создать 7 млн рабочих мест в этом году. Еще 18 млн рабочих мест ожидается в течение ближайших четырех лет, - отметил он. - Единственный путь помочь американцам - принять план как можно скорее".

Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США принял в понедельник законопроект о мерах экстренного стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии. При этом в ходе голосования комитет раскололся по партийной принадлежности: в поддержку пакета высказались 19 законодателей-демократов, против проголосовали 15 их коллег-республиканцев.

Программа предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. 29 января Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять эту инициативу. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация США считает, что итоговый объем экономических мер должен приближаться к $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией кризиса. Республиканцы настаивают на сокращении этих расходов.

Теперь одобренный законопроект будет вынесен на рассмотрение процедурного комитета Палаты представителей. Затем обсуждать его начнет нижняя палата Конгресса полного состава. Предполагается, что это произойдет в пятницу или субботу. Как ожидается, в Сенате законопроект столкнется со значительными процедурными и иными сложностями.