Маск заявил, что завод Tesla в США не работал два дня из-за проблем с комплектующими

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Производитель электромобилей Tesla был вынужден на два дня остановить работу своего завода во Фримонте (штат Калифорния) из-за перебоев с поставками комплектующих. Об этом в четверг сообщил основатель компании Илон Маск, отметив, что производство уже восстановлено.

"Фримонт был закрыт на два дня (нехватка комплектующих) и возобновил свою работу вчера", - написал он в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей.

Как отмечает агентство Reuters, проблема могла быть связана с поставками микрочипов компании Samsung с завода в Остине (штат Техас), который на прошлой неделе был вынужден приостановить работу из-за массовых отключений электричества в штате вследствие непогоды и морозов.

По сведениям портала Electrek, руководство компании решило использовать эту ситуацию для обслуживания завода. "Мы испытываем некоторые проблемы с поставкой комплектующих, так что мы воспользовались возможностью закрыть Фримонт на несколько дней, чтобы провести улучшение оборудования и обслуживание", - приводит издание выдержку из письма Маска сотрудникам завода.