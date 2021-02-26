Бизнес Москвы просит освободить предприятия гостиничной отрасли от уплаты НДС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московский бизнес попросил освободить предприятия гостиничной отрасли от уплаты НДС или снизить его ставку до 7-10%. Об этом сообщила ТАСС в пятницу столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

"По каждой отрасли были внесены предложения, в частности по гостиничной отрасли: о необходимости освобождения предприятий гостиничной отрасли от уплаты НДС или снижения его ставки до 7-10%; о целесообразности изменения критериев отнесения предприятий гостиничной отрасли к субъектам малого и среднего предпринимательства; о введении практики применения ID - для владельцев собственности, сдаваемой в аренду для проживания, по аналогии с ранее используемой практикой в ходе проведения Чемпионата мира по футболу - 2018", - сообщила Минеева.

Инициатива по отмене НДС для гостиниц или снижению ставки до 7-10% была разработана общественным уполномоченным по вопросам гостиничного бизнеса Игорем Лавриком и общественным уполномоченным в сфере управления активами Дмитрием Шлопаком.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил, что правительство занимается обсуждением очередного пакета мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за последствий пандемии коронавируса.

Газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщала, что в пакет вошли пять видов поддержки. В частности, предусматривается перезапуск программы льготного кредитования по ставке 0%, дополнительное снижение (на 2-3 п. п.) стоимости льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам - условием для получения такого займа является увеличение персонала на 10% к декабрю относительно начала 2021 года. Кроме того, к мерам относится списание задолженности по налогам и страховым взносам за март и первый квартал 2020 года для МСП из наименее восстановившихся отраслей, которые входят в список пострадавших от пандемии коронавируса. Также предполагается фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года и переходный налоговый режим для компаний, которые уже не могут пользоваться специальными условиями.

Также ранее сообщалось о том, что президент одобрил запуск новой годовой кредитной программы ФОТ 3.0 для предпринимателей. По ней ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что льготные кредиты под 3% будут доступны для компаний, которые участвовали в программе ФОТ 2.0 и работают в отраслях, которые не восстановились - это общепит, сфера гостеприимства, сфера развлечения, досуга, спорта, туризма.