"Опора России" прогнозирует закрытие продавцов узкопрофильной техники при росте утильсбора

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" просит не принимать решение об увеличении утилизационного сбора на спецтехнику, поскольку новые ставки отразятся на стоимости работ и услуг предпринимателей, а в некоторых случаях повлекут закрытие организаций, которые продают узкопрофильную технику. Об этом сообщается в письме президента "Опоры России" Александра Калинина, направленном на имя заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова (копия есть у ТАСС).

"Принятие новых ставок утилизационного сбора неизбежно негативно отразится на стоимости работ и услуг предпринимателей - пользователей данной техники, а в некоторых случаях повлечет закрытие организаций, занимающихся продажей узкопрофильной техники", - говорится в письме.

"В "Опору России" обращаются предприниматели, обеспокоенные планируемым значительным изменением размеров утилизационного сбора, которые планируется внести в постановление правительства Российской Федерации от 06.02.2016 № 81 "Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации", - говорится в письме.

Так, запланировано повышение ставки утилизационного сбора на грейдеры и планировщики в среднем в 2,3 раза, на бульдозеры и экскаваторы - в 2,6 раза, на перегружатели - в четыре раза, на трамбовочные машины и катки - в 3,7 раза, на погрузчики (фронтальные и вилочные) - в 2,4 раза, на краны-трубоукладчики - в 1,4 раза, на машины для содержания дорог - в 3,6 раза, на колесные тракторы - в 2,7 раза, на гусеничные тракторы - в 3,6 раза, на комбайны и сельскохозяйственные машины - в два раза, на мотовездеходы и снегоболотоходы - в три раза. Кроме того, вводится коэффициент 144 для расчета утилизационного сбора на гусеничные тракторы для прокладывания лыжных трасс, приводит данные бизнес-объединение.

Столь существенное увеличение утилизационного сбора неизбежно приведет к удорожанию техники, что повлечет за собой падение спроса на новую и поддержанную технику, сильно вырастут закупочные цены на технику и себестоимость услуг, говорится в письме. "Пострадают не только дилеры, но и производственные и транспортные компании, а следом и потребители их услуг. На данный момент профессиональная техника имеет высокую стоимость из-за слабого курса рубля, таможенных расходов, доставки и уже включенного утилизационного сбора. При его увеличении спецтехника возрастет в цене в среднем на 1-2 млн рублей за одну единицу", - говорится в документе.

В "Опоре России" отмечают, что некоторые виды техники используются в основном обычными гражданами, не предпринимателями (например, снегоболотоходы и мотовездеходы), для личных нужд в качестве средства передвижения. Существенный рост цены на данную технику приведет к падению спроса на нее, указывают в бизнес-объединении, добавляя, что дистрибьюторы уже сейчас прогнозируют закрытие многих компаний, занимающихся продажами данной техники, ввиду отсутствия экономической целесообразности.

"Кроме того, обращаем ваше внимание на такую категорию, как тракторы гусеничные для прокладывания лыжных трасс (ратраки), на которые планируется ввести утилизационный сбор. 98% горнолыжных курортов мира готовят склоны на ратраках европейских производителей PistenBully и Prinoth. В Россию ежегодно ввозится порядка 40-60 ратраков. Две трети из них - это бывшие в эксплуатации машины. Введение пошлины и утилизационного сбора приведут к удорожанию ввозимых новых машин, а стоимость бывших в эксплуатации машин увеличится в три-пять раз", - говорится в письме.

Ратраки российских производителей выпускаются малыми партиями и не отвечают техническим требованиям к работе на горнолыжных курортах и на лыжных стадионах, считают в бизнес-объединении. В результате введения непосильного для большинства курортов утилизационного сбора на ввоз бывших в употреблении ратраков это оборудование перестанут ввозить в Россию, что приведет к снижению качества снежного покрова и колоссальному увеличению расходной части для предпринимателей в этой сфере, прогнозирует "Опора России".