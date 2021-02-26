Акции "Юнипро" исключаются из базы расчета индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/.Обыкновенные акции "Юнипро" с 19 марта исключаются из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС, говорится в сообщении Московской биржи.

Лист ожидания на включение в основные индексы будет представлен обыкновенными акциями "Совкомфлот", а лист ожидания на исключение - депозитарными расписками Qiwi.

Также привилегированные акции "Селигдар" наряду с обыкновенными акциями "Таттелеком" включаются в базу расчета Индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции ТМК и ДЭК.