В Госдуму внесли законопроект о расширении функций банковских платежных агентов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Луговой внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий расширение функционала банковских платежных агентов (субагентов) путем предоставления им права приема наличных денег от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для зачисления их на банковские счета. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы. Поправки вносятся в законы "О национальной платежной системе" и "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ".

Документ направлен на устранение одной из существенных проблем для малого и микробизнеса, связанной с высокой административной и финансовой нагрузкой при внесении наличной выручки на счет, а также недостаточным количеством отделений и устройств для приема наличных денег в шаговой доступности, говорится в пояснительной записке.

"Малые и микропредприятия на сегодня занимают существенную долю бизнеса. Зачастую расходы на инкассацию достигают 20% выручки таких предприятий и складываются из нескольких составляющих - кассовое обслуживание, затраты на перевозку, пересчет наличности и т.д. Высокие расходы способствуют тому, что многие организации отказываются отвнесения наличных на счет в нарушение закона, что приводит к росту теневой экономики", - указывает автор законопроекта.

При этом многие банки не имеют ресурсов на поддержание такой сети собственных автоматических приемных устройств, но имеют разветвленную сеть банковских платежных агентов с большим количеством банкоматов по всей территории Российской Федерации, в том числе в удаленных регионах. Использование оборудования банковских платежных агентов для внесения наличной выручки позволило бы организациям в любое время сдавать наличные денежные средства для зачисления на свой расчетный счет даже при отсутствии в регионе отделения того банка, в котором открыт счет, отмечает автор документа.