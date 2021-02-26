Минфин смягчил правила продаж ювелирных изделий для компаний РФ на международных выставках

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские ювелирные компании смогут продавать свою продукцию на международных выставках за наличный расчет в более чем 30 странах мира, среди них такие крупнейшие центры международной ювелирной торговли как Гонконг, Япония, Израиль и США. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

Минфин подготовил и направил в правительство РФ соответствующие поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Согласно действующему валютному законодательству, расчеты на зарубежных выставках предполагают безналичный расчет и производятся юридическими лицами - резидентами только через банковские счета в уполномоченных банках.

"Это приводит к временным и финансовым издержкам для российских производителей ювелирной продукции, поскольку покупатели принимают решение о покупке товара в основном уже на месте проведения выставки. У коллег из-за рубежа таких требований нет, поэтому российские участники международных выставок находятся с ними в неравных условиях. Принятие законопроекта повысит конкурентоспособность России в этой области", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что продажа образцов ювелирных изделий на выставках дает возможность их участникам не только изучить потребительские предпочтения конкретной страны, но и ускорить перспективы выхода компаний на ее рынок.

Кроме того, украшения на выставках покупают и физические лица, а сложности с оплатой делают процесс покупки затруднительным.