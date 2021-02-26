Роспатент получил свыше 120 заявок на изобретения для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Роспатент с начала 2021 года уже получил более 120 заявок на изобретения в области технологий борьбы с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев на итоговой коллегии ведомства.

"Еще раз хотели бы обратиться к изобретениям и полезным моделям в борьбе с вирусом. У нас 551 заявка была в прошлом году, в этом году уже более 120 заявок мы получили", - сказал он.

Ивлиев отметил, что работа в этом направлении будет продолжаться. "Причем выдаются патенты не только в сфере медицины и биотехнологий, но и в сопутствующих сферах, которые определяют развитие науки, применение других наук, других методов в борьбе с коронавирусом", - добавил он.

В конце декабря Ивлиев говорил, что из почти 500 заявок на патент изобретений в сфере борьбы с вирусом был выдан 131 патент. Среди них - заявки на патент вакцины, новых лекарств для лечения коронавируса, тест-систем и эффективных дезинфицирующих средств.