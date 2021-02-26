Аналитики ожидают в 2021 году дальнейшего роста российского рынка акций

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Аналитики департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка (ГПБ) считают, что текущий год будет позитивным для российских акций, и ожидают роста индекса Мосбиржи на 12%.

"Мы ожидаем, что он [российский рынок акций] будет положительным. Видим около 20% перспективы роста для индекса РТС и 12% для Мосбиржи с текущих уровней. При этом в текущем году мы делаем ставку на компании с сильными фундаментальными показателями, которые наименее зависимы от экономических циклов: Сбербанк, Мосбиржа, Mail.ru, "Ростелеком", "Магнит", "Эталон", "Русгидро", "Интер РАО" и АФК "Система", - сказала аналитик ГПБ Анна Куприянова в ходе вебинара.

В стратегии российского рынка акций на 2021 год, подготовленной аналитиками банка, отмечается сохраняющаяся высокая дивидендная доходность российских акций, которая, несмотря на снижение в 2020 году, по-прежнему выше по сравнению с другими развивающимися рынками.

Также эксперты ожидают продолжения притока средства россиян на фондовый рынок на уровне 2020 года, однако в среднесрочной перспективе темпы прироста, скорее всего, будут замедляться. "Здесь остается достаточно большой потенциал притока на этот рынок, и соответственно драйвером опять будут выступать физические лица. В 2021 году мы ждем 1 трлн рублей притока со стороны всех локальных инвесторов, и 80-90% от этого притока будет со стороны физических лиц", - считает аналитик ГПБ Андрей Клапко.

Комментируя ситуацию в российской экономике в целом, аналитик ГПБ Владимир Пантюхин подчеркнул, что спад в прошлом году был значительно ниже, чем ожидалось, и меньше падения глобальной экономики. Однако вместе с этим не стоит ожидать резкого отскока в 2021 году. По его мнению, рост российского ВВП по итогам текущего года будет в районе 2,5%. "Мы будем по-прежнему отставать от глобального роста. Будет такой достаточно медленный выход из рецессии. Это не то, что некоторые экономики ожидаемо покажут", - считает он.

Помимо этого, Пантюхин добавил, что в рамках базового прогноза Газпромбанка средний курс доллара в 2021 году будет на уровне 71,4 рубля при средней цене на нефть марки Brent $54,6 за баррель.