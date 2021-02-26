Эксперты считают, что последствия холодов в Техасе могут сыграть на руку ОПЕК +

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Резкое похолодание в Техасе привело к сокращению добычи нефти в США на 18-40 млн баррелей и может стимулировать наращивание производства Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+. Об этом сообщил в пятницу американский телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

"Снежные бури в Техасе в чрезвычайной степени помогают саудитам и их партнерам, так как ускоряют продвижение к нормализации их запасов", - считает Питер Сазерленд, глава компании Henrietta Resources, базирующейся в Хьюстоне (штат Техас) и занимающейся инвестициями на рынке энергоносителей. По его оценке, холода в Техасе привели к сокращению добычи нефти в США на 4 млн баррелей в сутки (б/с) и приостановке почти пятой части нефтеперерабатывающих мощностей в стране. "Совпавший по времени спад производства нефти и продуктов ее переработки является сопутствующим фактором по мере приближения весны", - добавил эксперт.

Телеканал напоминает, что сокращение добычи способствовало повышению стоимости энергоносителя. Котировки маркерного сорта Brent уже возросли на 30% с начала текущего года, а аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют рост данного показателя до $75 за баррель к завершению года. В последний раз цены на нефть достигали такого уровня осенью 2018 года, уточняет телеканал.

"Я бы определенно ожидал того, что Саудовская Аравия увеличит добычу, учитывая нынешний уровень рыночных цен", - считает исполнительный директор британской консалтинговой фирмы CMarkets Юсеф Алшаммари. "Нарушение поставок из Техаса может привести к тому, что ОПЕК+ и Саудовская Аравия увеличат производство до определенной степени, а большая часть сверхдобычи пойдет на экспорт по более высокой цене", - добавил он, говоря о предстоящей 4 марта встрече, на которой альянс 23 стран, включая РФ, определит уровни добычи на апрель.

Другие эксперты, опрошенные CNBC, сходятся во мнении о том, что экспорт сырой нефти из США снизится в предстоящие недели, чем воспользуются Саудовская Аравия с ее союзниками по ОПЕК+. При этом последствия холодов в Техасе вполне могут оказаться краткосрочными и не слишком значительными, так как потеря 4 млн б/с в США не так уже велика по сравнению с более 80 млн б/с, добываемых во всем мире.

Ранее в этом месяце в работе электросети Техаса произошли масштабные сбои, вызванные резким похолоданием и снегопадами. Проводились веерные отключения электроэнергии. Миллионы потребителей в штате в течение нескольких дней оставались без света. С проблемами, связанными с водоснабжением, неделю назад столкнулись 14,9 млн жителей штата. Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Техаса из-за последствий сильной снежной бури.