Глава "Открытия" не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ в 2021 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Банк России в этом году не станет поднимать ключевую ставку, находящуюся сейчас на уровне 4,25%. Такой прогноз в интервью изданию RT дал глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Мы не ждем повышения ключевой ставки в 2021 году и надеемся, что в ближайшее время ставка будет оставаться вблизи текущих значений и все же не дойдет до 5-6%", - сказал он.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% в трехлетнем периоде. Темпы возврата к нейтральной ключевой ставке будут зависеть от уровня инфляции.

12 февраля совет директоров Банка России на первом в 2021 году заседании в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.