Новую модель развития газификации опробуют в пилотных регионах России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новая модель развития газификации будет опробована в пилотных регионах России. Соответствующий перечень регионов был выделен в рамках заседания рабочей группы по подготовке президиума Госсовета по вопросам газоснабжения и газификации, сообщается на сайте Кремля.

"Выделены пилотные регионы для формирования целевого прогнозного топливно-энергетического баланса и последующей апробации новой модели развития газификации субъектов", - говорится в сообщении.

Губернатор Кемеровской области, председатель комиссии Государственного совета по направлению "Энергетика" Сергей Цивилев отметил, что формирование региональных топливно-энергетических балансов - необходимый элемент для развития эффективной энергетики в субъектах страны. Он считает, что в пилотных регионах должны быть сформированы подходы и отработаны методологические базы для расчета топливно-энергетических балансов.

На заседании рабочей группы ее члены также высказали предложения по внедрению новой модели газификации. "В частности, обсуждалась модель "единого окна" в работе с потребителями природного газа, подходы к снижению стоимости строительства сетей газоснабжения, внедрение единого регионального оператора газификации как центра ответственности за реализацию региональных программ газификации", - говорится в сообщении.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. В нем также принял участие заместитель председателя правительства Александр Новак, представители профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти, палат Федерального собрания, отраслевых объединений предпринимателей и научно-экспертных организаций.