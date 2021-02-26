Доля госдолга Украины в ВВП выросла на 12,5 процентных пункта

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Доля государственного долга Украины в ВВП страны выросла в 2020 году на 12,5 процентных пункта - до 56,8%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минфина.

"Общий объем государственного долга к ВВП Украины в конце 2020 года составил 56,8%. При этом в конце 2019 года этот показатель составлял 44,3%", - сказано в сообщении.

По информации Минфина, "основным источником получения финансовых ресурсов, необходимых для покрытия дефицита государственного бюджета в 2020 году, служили государственные внутренние и внешние заимствования". Всего за 2020 год государство брало взаймы на сумму 639,6 млрд гривен (почти $23 млрд). Из них внутренние заимствования составили 389,2 млрд гривен (примерно $13,9 млрд).

Дефицит государственного бюджета в 2020 году был запланирован на уровне 298,4 млрд гривен ($10,6 млрд). Фактически он выполнен с дефицитом в сумме 217,1 млрд гривен ($7,75 млрд).

По данным Минфина, в первом квартале текущего года Украина должна выплатить 146,1 млрд гривен ($5, 2 млрд) государственного долга. При этом пиковые периоды выплат по госдолгу ожидаются во втором и третьем кварталах. Всего в 2021 году выплаты по госдолгу должны составлять 597,47 млрд гривен (более $21 млрд), а в 2022 году - 283,86 млрд гривен (примерно $10 млрд).