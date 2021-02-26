Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 8 копеек

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 февраля выросли на 8 копеек и составили 46,91 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек - до 44,2 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 7 копеек - до 47,86 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 7 копеек и составила 54,48 рубля за литр.

Дизельное топливо подорожало на 3 копейки - до 49,12 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 52 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Салехарде и Симферополе - на 0,6%.

В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге стоимость бензина не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 43,39 рубля до 45,25 рубля за литр, марки Аи-95 - от 47,7 рубля до 51,59 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 рубля до 56,89 рубля.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 42,7 рубля до 45,39 рубля за литр, марки Аи-95 - от 46,2 рубля до 49,86 рубля, марки Аи-98 - от 54 рубля до 57,01 рубля.

Производство бензина и дизтоплива

Объем производства бензина в РФ с 15 по 21 февраля вырос на 6% по сравнению с предыдущей неделей - до 829,8 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 3,3% и составило 1 млн 573,9 тыс. тонн.