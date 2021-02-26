Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 1,85%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций снижался вместе с зарубежными площадками и котировками нефти. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 1,85%, до 3346,64 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,65%, до 1411,93 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:11 мск снизился на 0,17%, до 74,58 рубля, евро - на 0,58%, до 90,36 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял около 2,7%, опустившись до $65,2 за баррель.

"Рост доходности 10-летних облигаций США делает акции менее привлекательными, провоцируя фиксацию прибыли на основных торговых площадках. Кроме того, в последние дни графики ВОЗ и Johns Hopkins University, отражающие динамику числа заболевших COVID-19 в мире, развернулись вверх", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Об угрозе третьей волны эпидемии уже говорят в Европе, в частности, на фоне распространения новых штаммов вируса, добавил эксперт.

В то же время в последние недели повысились риски для покупателей, связанные с угрозой усиления нерыночных, в том числе санкционных факторов давления на ведущие компании развивающихся стран, добавил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

"Эти риски отражают влияние как ухудшения политических отношений РФ и ЕС, так и сохраняющейся напряженности в отношения РФ и США, о которой свидетельствуют заявления президента США Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности о российской угрозе для "трансатлантического единства", - пояснил эксперт.

В лидерах роста на Московской бирже сегодня оказались бумаги ММК (+2,84%), НЛМК (+2,65%), "Фосагро" (+2,02%), Petropavlovsk (+0,7%). В лидерах снижения - акции "Мечела" (-3,60%), "Сургутнефтегаза" (-3,47%), расписки "Ленты" (-3,36%) и бумаги Polymetal (-2,87%).

"Из интересных рыночных событий стоит отметить на сегодня стабилизацию акций "Норильского никеля", которые заметно провалились в цене за три торговых дня на фоне происшествий на производстве компании. Как и ожидалось, падение остановилось в области 23 200 рублей, теперь дело за консолидацией и реакциями эмитента на происходящие события", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на 1 марта

К началу будущей недели на настроения участников торгов могут повлиять февральские индексы PMI в производственном секторе и секторе услуг КНР. Также в понедельник выйдут производственные PMI Германии и США за февраль. Вместе с тем рисковые активы могут пользоваться спросом на фоне процесса принятия в США крупного пакета стимулов, полагает Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 1 марта индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3300-3400 пунктов, по курсу рубля к доллару - 74-75 рублей.

По мнению Александра Осина, в понедельник, на фоне улучшения динамики американских фондовых рынков, шансы повышения акций РФ преобладают. Целевые диапазоны "Фридом финанс" по закрытию следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3310-3405 пунктов, а также 74,05-75,15 рубля и 89,80-91,15 рубля соответственно.