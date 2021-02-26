Китай намерен превратить город Хайкоу в один из международных транспортных узлов страны

ХАЙКОУ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Китая намереваются в течение 15 лет превратить город Хайкоу, административный центр южной провинции Хайнань, в один из международных комплексных транспортных узлов страны. Об этом говорится в опубликованной Госсоветом КНР программе развития транспортной сети Китая до 2035 года.

Кроме того, правительство страны собирается инвестировать в расширение мощностей контейнерного порта Янпу, расположенного на северо-западном побережье Хайнаня, чтобы сделать из него к 2035 году международный морской транспортный узел. План властей направлен на "создание [в КНР] современной, высококачественной, комплексной, многоуровневой национальной транспортной сети и поддержку строительства современной экономической системы". Всего к 2035 году Китай планирует создать в стране 20 логистических хабов международного значения.

Помимо Хайкоу, среди них числятся Пекин, Тяньцзинь, Чунцин, Шанхай (четыре города центрального подчинения КНР), прибрежные портовые города на востоке, юго-востоке и юге Китая - Далянь, Гуанчжоу, Сямэнь, Ханчжоу, Циндао, Шэньчжэнь, - а также крупные внутренние транспортные узлы, не имеющие выхода к морю, но являющиеся речными и железнодорожными портами, - Куньмин, Нанкин, Сиань, Урумчи, Ухань, Харбин, Чжэнчжоу, Чэнду и Шэньян.

Янпу играет ключевую роль в развитии транспортно-логистической сети Китая. Ожидается, что уже к 2025 году он станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.

Согласно государственной программе КНР, к 2025 году на Хайнане должен быть сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Ожидается, что благодаря особой преференциальной политике провинция сможет выполнить целый ряд ключевых социально-экономических задач, необходимых для формирования на юге страны нового мощного финансово-экономического центра.