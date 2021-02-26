В Британии намерены упростить процедуру получения рабочей визы для сотрудников IT-компаний

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено представить упрощенную схему получения рабочей визы для сотрудников IT-компаний, чтобы привлечь в страну высококвалифицированных специалистов в передовых областях экономики. Об этом министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак заявил в пятницу в интервью газете Financial Times.

По его словам, новая программа позволит корпорациям из быстро растущих секторов экономики по ускоренной процедуре нанимать на работу иностранных специалистов, в первую очередь из Европы, на фоне выхода Великобритании из состава Европейского союза. "Мы хотим быть инновационными, поддерживать бизнес, подстраиваться под современные мировые реалии. Мы может вести дела по-другому после Brexit. Мы хотим быть открыты миру", - отметил Сунак, добавив, что эта мера может помочь Лондону стать новым глобальным центром технологического развития.

Как отметило издание, в настоящее время в финансово-технологическом секторе в Великобритании заняты более 75 тыс. человек. Порядка 42% из них, согласно газете, приехали в королевство из-за рубежа. Всего по итогам прошлого года британская экономика получила порядка 11 млрд фунтов (15,3 млрд долларов) от деятельности отраслевых предприятий. Планируется, что новым визовым режимом смогут воспользоваться компании, которые растут более чем на 20% в год на протяжении последних трех лет и где трудятся более 10 человек.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы, в том числе правила перемещения внутри сообщества. Теперь гражданам ЕС, стран ЕЭЗ, а также Швейцарии необходимы визы для того, чтобы оставаться в Великобритании больше полугода.