Аксенов заявил, что бюджет Крыма увеличился в 11 раз с 2012 по 2020 годы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Бюджет Крыма 2020 года был в 11 раз больше, чем в 2012 году, заявил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" глава российского региона Сергей Аксенов, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров.

"Бюджет Крыма в 2012 году эквивалентно в российских рублях был 19 млрд рублей, бюджет Крыма сегодня 2020 года - 209 млрд рублей. Большая часть, конечно, это федеральная помощь", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что доходы бюджета Крыма превышают показатель, который был при Украине, в пять раз.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.