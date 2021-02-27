Индексы на биржах США изменились разнонаправленно к завершению торгов

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Высокотехнологичный индекс Nasdaq вырос чуть более чем на 0,6% в то время, как промышленный Dow Jones упал на 1,5%. Индекс S&P 500 потерял около половины процента к завершению торгов в пятницу.

Согласно данным на сайте нью-йоркской фондовой биржи, Dow Jones опустился на 469,64 пункта (1,50%) до уровня 30 932,37 пункта. Индекс S&P 500 понизился на 18,19 пункта (0,48%), до отметки 3 811,15. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 81,13 пункта (0,63%), до 12 909,44, однако с начала недели потерял порядка 700 пунктов.

Как отмечают эксперты, после нескольких недель роста у инвесторов появляются опасения, что рынок слишком раздут и поэтому происходит его коррекция для того, чтобы не допустить обвала. "Не возникает вопроса в том, что движение котировок сейчас выше [нормального]", - приводит агентство Reuters слова Эндрю Майса, отвечающего за инвестиции в компании 6 Meridian.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:27 по времени Восточного побережья США (00:27 мск субботы) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $1,89 (2,98%), до $61,58.