Акции GameStop выросли за неделю более чем в два раза

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Акции компании GameStop, оказавшейся в центре скандала с атакой на биржи пользователей интернет-платформы Reddit, по итогам недели подорожали почти в два с половиной раза.

Согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи, котировки GameStop, начинавшей неделю с ценой акций около $40 за штуку, достигли своего максимума в четверг днем, когда торговалась в районе $180 за штуку. Позднее их стоимость стала снижаться, к завершению пятничных торгов цена акций GameStop установилась в районе $100 за штуку. Взрывной рост мог объясняться переменами в руководстве - отставкой финансового директора компании Джима Белла, у которого были противоречия с другими представителями руководства.

Очевидных причин для столь быстрого взлета акций компании нет. На форуме Wallstreetbets (один из форумов на Reddit), где шла координация прошлой атаки, теперь пользователи сами пытаются определить причины происходящего.

В январе некоторые акции небольших компаний затронула волна взрывного роста. В частности, стоимость бумаг GameStop за месяц взлетела более чем на 2 000%. Причиной тому стал шорт-сквиз (стремительный рост цены актива), организованный частными трейдерами при помощи Reddit. В результате играющие на понижение хедж-фонды понесли миллиардные убытки. Манипуляции с данными ценными бумагами стали причиной резких колебаний на фондовом рынке США.