Эксперт: оценка 38 городов РФ по методике ОЭСР позволит планировать транспортную нагрузку

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Итоги масштабного исследования 38 крупных городов РФ по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) могут сформировать аналитическую основу для планирования транспортной нагрузки в пределах агломераций и составить верное представление о спросе населения, которое может быть использовано для последующего развития торговой инфраструктуры. Такое мнение высказала ТАСС в субботу Екатерина Летуновская, вице-президент аналитической компании Habidatum.

Ранее в феврале ТАСС сообщал, что результаты первого масштабного исследования городских агломераций РФ по методике ОЭСР, начатого по заказу ДОМ.РФ и Минэкономразвития при экспертной поддержке Центра Россия-ОЭСР Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), будут представлены в конце 2021 года. Они позволят определить функциональные границы 38 крупнейших российских городов и сформировать стандарты их развития с учетом международных методов.

"Городской функциональный ареал, то есть взаимосвязанные территории города и его окружения, которые ежедневно активно посещают люди, часто шире, чем официальные границы города. Поэтому существует потребность в их изучении. Не зная реальной численности людей, которые пользуются услугами города, тяжело планировать транспортные нагрузки и развивать коммерческую и социальную инфраструктуры, кроме того, это незнание может привести к статистическим ошибкам. Также исследование позволит узнать о потенциальном спросе людей и впоследствии удовлетворить его благодаря развитию дополнительной торговой инфраструктуры, и, соответственно, усилить местную экономику и потенциально получать больше поступлений в бюджет", - сказала Летуновская.

Эксперт отметила, что результаты исследования также касаются темы налаживания межмуниципальной кооперации, которая позволяет связанным территориям совместно организовывать решение общих вопросов и распределять нагрузку по тем или иным проектам. По словам Летуновской, в этой сфере существует большой зарубежный опыт: регионы договариваются на различные темы, включая организацию вывоза мусора, работы транспортных маршрутов, работы экстренных и коммунальных служб.

Вице-президент компании Habidatum также пояснила, что данные операторов мобильной связи, анализ которых, возможно, станет основой исследования по методике ОЭСР, могут дать наиболее полное представление о реальных ежедневных миграционных потоках в пределах агломераций.

"По нашему опыту самым точным методом является применение агрегированных обезличенных данных о реальной мобильности людей, перемещающихся по городскому функциональному ареалу, от сотовых операторов. Если таких данных нет в доступе, то на втором месте будут данные о мобильности из альтернативных источников, например, от транспортных компаний или от GPS-агрегаторов. По часам или по 30-минутным промежуткам можно посмотреть, как меняются потоки людей. Сотовые операторы не нарушают требования о защите персональной информации и используют данные этично и корректно", - рассказала эксперт.

О компании

В 2016 году эксперты Habidatum совместно с Институтом экономики города сделали первое в России исследование одновременно пяти предположительных агломераций, сформированных вокруг Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Уфы и Хабаровска. Его результаты позволили составить представление о реальных границах активных городских территорий и выявить общие закономерности и модели поведения маятниковых мигрантов в этих городах.