Кабмин предложил ввести наказание за подделку отчетности на иностранных страховщиков

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство России в субботу внесло в Госдуму законопроект о применении к иностранным страховым компаниям, работающим в РФ, установленной в Уголовном кодексе (УК) ответственности за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности. Текст размещен в думской электронной базе.

Изменения в диспозицию первой части соответствующей статьи УК предложено внести в связи с тем, что после присоединения РФ к Всемирной торговой организации с 22 августа 2021 года иностранные страховщики получат право работать на территории страны через свои филиалы.

На данный момент статьей 172.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности страховой организации, общества взаимного страхования. Согласно действующей редакции УК, такие деяния по части первой этой статьи могут повлечь за собой штраф до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет. Если данное преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, то штраф возрастает до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до семи лет.

"Законопроектом предлагается распространить положения указанной статьи в том числе на иностранные страховые организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через созданные ими филиалы", - говорится в пояснительной записке.